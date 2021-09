Bern leare oer wûnderlike ûnderwetterwrâld Waadgebiet

Doel fan it stik is om bern op in tagongklike wize yn'e kunde te bringen mei de ûnderwetterwrâld fan it Waad. De foarstelling gie tongersdei yn premjêre op basisskoalle Op'e Trije yn Ferwert.

Wenje by bysûndere natuer

De bern dêr binne der al goed bewust fan dat se tichtby bysûndere natuer wenje. Sa jouwe in oantal oan it slim te finen dat der in soad plestik yn see driuwt. Sanne út groep 6 fûn de foarstelling moai. "Ik fûn de foarstelling hiel leuk. It gie oer it Waad en oer de see, en dêr kom ik graach want wy gean wolris nei It Amelân."