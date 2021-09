D66 Fryslân: "Kaag nimt ferantwurdlikens, sy kin troch mei formaasje"

De Twadde Keamer naam tongersdei in moasje fan ôfkarren oan, nei oanlieding fan de evakuaasje-operaasje yn Afganisten. Kaag luts sels har konklúzjes en stapte op. Kaag bliuwt fraksjefoarsitter fan D66 yn de Keamer. Yn dy rol giet sy ek troch mei it praten oer in nij kabinet.

Ferantwurdlikens

"Als het beleid wordt afgekeurd, dan moet een minister gaan. Dat waren ook haar woorden", sa seit de D66-foarsitter Raquel García Hermida fan De Gordyk.

Sy fynt dat Kaag wol sjen lit wat liederskip is. "Het is nooit leuk dat een minister moet aftreden, dat staat vast. Zij heeft zelf toegegeven dat er dingen mis zijn gegaan bij de evacuatie. Maar van fouten kun je leren. Die verantwoordelijkheid heeft zij genomen."

Konsistint west

Dat Kaag trochgiet mei it formearjen, fynt García in goed beslút. "Wij staan er achter om de formatie door te zetten. Er zijn op dit moment grote crises in Nederland en de wereld. Klimaat en woningnood kunnen niet wachten, net als een nieuwe bestuurscultuur. D66 is vanaf het begin van de formatie zijn we consistent geweest: we streven naar een zo progressief mogelijk kabinet."