Flylân en Skiermûntseach krije testlokaasjes foar coronatagongsbewizen

"Wij zijn er achteraan gegaan, de GGD heeft ons er ook op gewezen", seit boargemaster Ineke van Gent. "Zoals het nu lijkt zullen wij vanaf volgende week zaterdag een testlocatie hebben op het eiland. Er zal ook contact op genomen worden met Vlieland om het te regelen."

Sa'n coronatagongsbewiis is ynkoarten nedich om nei hoareka, eveneminten of bygelyks de bioskoop te kinnen.

No noch acht lokaasjes

Fryslân hat oant no ta 'Testen voor Toegang'-lokaasjes yn Ljouwert, Drachten, Harns, Wolvegea, Snits en op Skylge en It Amelân. Foar minsken yn it noardeasten of uterste súdwesten fan de provinsje is de reistiid nei ien fan dy lokaasjes al gau 40 minuten, en mei it iepenbier ferfier noch langer.

Minsken op Flylân en Skiermûntseach dy't mei in tagongstest oan in QR-koade komme wolle, moasten hielendal reizgje. Op it eilân binne noch gjin lokaasjes fan Testen voor Toegang.