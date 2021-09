MynSkip Feanwâlden bliid dat der wer praten wurdt mei it kolleezje

"It is sa dat de gemeente efkes mear tiid krijt, mar de útspraak is skorst, net ferneatige" seit foarsitter Roel Dijkstra.

Feanwâlden is al sûnt 2003 dwaande om in doarpshûs te krijen. Earder like de stichting dêr subsydzje foar te krijen, mar de gemeente luts dy yn. De stichting fielde him it slachtoffer fan besunigingen en der waard in saak op tou set. De rjochtbank bepaalde dat de earder takende subsydzje ûnterjochte wegere wie, mar de foarsjenningerjochter is it dêr net mei iens.

Yn petear

It is in yngewikkelde kwestje, mar op dit stuit is de gemeenteried noch net oan set. De foarsjenningenrjochter hat suggerearre dat it kolleezje en de Stichting Doarpshûs MynSkip wer yn oerlis gean.

"Wy moasten in sjenswize yntsjinje by de gemeente en de Ried fan Steat. Dêryn hawwe wy der op oantrune om yn petear te gean. Dat is honorearre", sa leit foarsitter Dijkstra út. "Ik doar net te sizzen wat it opsmyt. Wy hawwe al lang net yn petear west, al hiene wy dat wol hope nei de útspraak fan de bestjoersrjochter."

Op útspraak wachtsje

De kwestje is no yn ôfwachting fan de boaiemproseduere. Dijkstra: "Oars hie de gemeente op 28 septimber in beslissing nimme moatten, wylst rjochtlik noch net fêststiet dat de gemeenteried dêr wol it foech foar hat. Dus wy sille no op de útspraak wachtsje moatte."