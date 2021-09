Gjin Friezen op it WK toulûken, mar âld-kampioene Maaike Hornstra is derby

Hornstra sit yn it bestjoer fan de wrâldfederaasje fan it toulûken. By it WK is se kontroleur fan de ploegen: se moat der op tasjen dat de dielnimmers harren oan de covidregels hâlde.

"It protokol foar covid is superstrang, dus elk team, elk lân sit yn in bubbel", seit Hornstra. "As official sitte we ek yn in bubbel. We meie net minge mei minsken fan bûten. It is in hiele toer om dat fol te hâlden."

In hiel karwei

It WK soe ôfrûne jier plak fine, mar dat koe troch de coronapandemie net trochgean. It waard ferpleatst nei dit jier, mar der dogge no in stik minder teams mei yn ferliking mei oare jierren.

De Feriene Steaten dogge bygelyks net mei, en foar Ierlân is it dit jier de earste kear dat se net op it WK binne. "Foar de organisaasje hat it in hiel karwei west", seit Hornstra. "Mar de lannen en de teams dy't der binne, ha allegearre de muoite naam."

Gjin Friezen

Fryslân is ek al in skoft net mear fertsjinwurdige op it WK. "We moatte it no dwaan mei de teams út it easten en it westen fan Nederlân", seit de âld-wrâldkampioene.