Friezen krimpe, mar binne noch hieltyd langste minsken fan de wrâld

It docht bliken út sifers fan it Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dy't freed ferskine.

Mei dizze lingte binne Friezen noch hieltyd folle langer as minsken út oare provinsjes en dêrmei ek de langste minsken fan de wrâld. Limboargers en Brabanners binne yn Nederlân it lytst. In gemiddelde Fryske man is 3,5 sintimeter grutter as in Limboarchske man. Ek yn Noard- en Súd-Hollân binne de ynwenners oan de lytse kant.

Fjirtigers binne it langste

Neffens de útkomsten fan it ûndersyk is de generaasje Friezen dy't berne binne yn 1980 it langst. As je dat ferlykje mei 2020 binne manlju no 3 sintimeter lytser en froulju hast 2,8 sintimeter lytser.

De delgong komt ûnder oare troch it gruttere oandiel fan minsken mei in migraasje-eftergrûn dy't hjir wenje en harren bern dy't hjir berne binne. Mar ek by bern mei Nederlânske âlden is in delgong te sjen.