Gemeente Eaststellingwerf dielt kadobonnen út oan jongerein

De bonnen hawwe in wearde fan 12,50 euro en wurde dizze wike ferstjoerd. De jongerein kin de bonnen oant en mei 1 desimber fersulverje by de ûndernimmers yn Eaststellingwerf. Op dy manier wurde dy ek wer stipe, is de gedachte.

De gemeente Eaststellingwerf wol de kommende tiid noch mear aksjes opsette foar minsken dy't rekke binne troch de coronakrisis.