Twadde Keamer praat oer alternativen foar stroomkabel troch Skiermûntseach

De eastlike fariant wurdt neffens Kuijpers in stik djoerder omdat de seeboaiem dêr folle djipper en dynamysker is as de ûndjippe en drûchfallende Waadsee tusken Skiermûntseach en Grinslân.

Boppedat lizze der mear kabels yn de seeboaiem boppe de Eemshaven. It krusen fan dy kabels is in útdaging. Der is neffens Kuijpers mear ûndersyk nedich om te bepalen oft dat wol mooglik is.

Omlizze

Op inisjatyf fan Twadde Keamerlid Tjeerd de Groot fan D66 sprutsen tongersdei ferskate belutsen partijen oer de plannen en de mooglike trasees foar de stroomkabel fan it wynpark boppe Skiermûntseach nei de fêste wâl.

Lutz Jacobi fan de Waadferiening sjocht it leafst dat de kabel bûten it hiele Waadgebiet omlein wurdt en yn Den Helder, of, noch better yn IJmuiden oan lân brocht wurdt.

De Waadsee hat op dit stuit neffens har al te krijen mei mear as genôch útdagings en bedrigings yn de foarm fan gaswinning, sâltwinning en it omheech gean fan de seespegel.

Skiermûntseach sparje

Deputearre Nienke Homan fan Grinslân pleite foar it fluch oanlizzen fan de stroomkabel nei de Eemshaven. "Wij hebben die stroom echt nodig om de industrie daar te verduurzamen. Wat ons betreft valt dat besluit vandaag."

Sietske Poepjes wie wat minder hastich út namme fan de provinsje Fryslân. "It kin mar ien kear goed", sei se yn it Frysk yn de Twadde Keamer. Syn fynt dat de Twadde Keamer hiel goed nei alle mooglikheden sjen moat én Skiermûntseach sparje moat.

Ferskate keamerleden - ûnder oare fan de PvdA en D66 - lieten by it rûnetafelpetear trochskimerje dat se wol wat oer hawwe foar in kabel dy't om Skiermûntseach en de meast kwetsbere natuer hinne giet.

'Poatierappelmoasje'

In opfallende bydrage oan it debat kaam fan Grinslanner bouboer Henk Smith út namme fan LTO-Noord. De Grinslanner bouboeren hawwe grutte problemen mei it foarkarstrasee fan TenneT troch of ûnder Skiermûntseach. Dat trasee rint oer in ôfstân fan 35 kilometer dwers troch skoander poatierappellân. Foar de bouboeren betsjut dat skea en risiko's op plantesykten en fersâlting fan harren lân.