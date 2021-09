Selstraffen oant sân jier easke foar belutsenheid by methlab Wânswert

De plysje fûn yn in skuorre fan de buorkerij oan de Wirdsterterp in soad syntetyske drugs en gemikaliën. De fjouwer fertrochten waarden acht moannen letter oppakt, doe't de plysje in ynfal die yn in drugslab yn Lucaswolde yn Grinslân.

De fertochten binne in 48-jierrige Amsterdammer, in 64-jierrige ynwenner fan Almere, in 60-jierrige man út Amsterdam en de eigener fan it pân yn Lucaswolde, in 55-jierrige Grinzer.

De strjitwearde fan de oantroffen crystal meth soe in strjitwearde hawwe fan sa'n fjouwer miljoen euro.

Eask

De man út Almere en de Amsterdammer binne neffens it IM de persoanen dy't yn beide labs syntetyske drugs produsearre hawwe. It IM easke tsjin harren finzenisstraffen fan sân jier. Foar de eigener fan it pân yn Lucaswolde easke it IM trije jier sel. De Amsterdammer hearde in eask fan twa jier sel.

De rjochtbank docht oer twa wiken útspraak.