Selstraffen foar Hurdegarypster (19) en Drachtster (18) nei mislearre wenningoerfal

In 19-jierrige man út Hurdegaryp en in 18-jierrige man út Drachten hawwe selstraffen krigen foar in oerfal mei geweld ferline jier yn Drachten. De twa hiene besocht in man by him thús oan de Middelwyk te bestellen, mar dat mislearre omdat it slachtoffer him bot fersette. De man rûn wol fjouwer brutsen ribben op.