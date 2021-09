Hearrenfean: slachtoffers taslagge-affêre hoege publike skulden net te beteljen

Lanlik is ôfpraat dat dat regele wurde sil, mar boargemaster en wethâlders fan Hearrenfean wachtsje net op de wet dy't dat regelet. Want dy giet, sa't it no liket, net earder as yn jannewaris yn.

It is noch net dúdlik hoefolle oft Hearrenfean kwyt wêze sil oan net-werombetelle skulden. De gemeente krijt geregeld nije nammen fan troffen persoanen troch. It ryk fergoedet alle jild dat de gemeente misrint omdat skulden net betelle hoege te wurden.