Schulting: "Wit noch net oft ik dit seizoen ek foar de langebaan gean"

Hoe kinst dy pleatse foar de Spelen?

Nederlân wit no noch net hoefolle dielnimmers oft it lân aanst nei de Spelen stjoere mei. Dat wurde fjouwer of fiif.

Yndividueel jildt: As Nederlân trije shorttrackers by de bêste 25 hat yn in klassemint nei de fjouwer wrâldbekers (en dan mei it minste resultaat ôflutsen wurde), gean foar elke ôfstân trije Nederlanners.

Foar de relay jildt: By de mixed-relay moat Nederlân by de bêste 12 einigje. By de relay foar froulju en manlju moat Nederlân nei fjouwer wrâldbekers by de bêste acht einigje.

Hokker shorttracker nei de Spelen giet, is noch net dúdlik. De ekstra kwalifikaasje-easken binne noch net wis, mar de kâns is grut dat ast in medalje hellest op ien fan de fjouwer wrâldbekers, datst dy dan ek pleatst. Allinnich Suzanne Schulting is al wis, omdat se wrâldkampioen is.