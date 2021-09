Utspraak MFC Feanwâlden skorst: Dantumadiel hoecht subsydzje foarearst net te beteljen

Yn jannewaris besleat de gemeente de subsydzje foar it multyfunksjoneel doarpshûs te wegerjen fanwege de minne finansjele situaasje. De gemeente besleat wol út kûlantens in fergoeding ta te kennen fan in lytse 14.000 euro.

Feanwâlden wie lykwols al sûnt 2003 dwaande om in doarpshûs foarinoar te krijen. It stichtingsbestjoer fielde him it slachtoffer fan besunigingen fan de gemeente. De teloarstelling wie grut en der folgen ferskate protesten.