Man deasketten yn Boelensloane, oanlieding noch ûndúdlik

De man hie by Hurdegaryp in stopteken negearre en wie hurd útnaaid. De achterfolgjende plysjeminsken soene neffens boarnen út Ljouwert en Snits komme. Twa aginten soene harren wapen lutsen hawwe. Hoe faak oft dêrnei sketten is, is net dúdlik.

It bart net faak dat der in deadlik slachtoffer falt troch plysjekûgels. It lêste gefal wie yn jannewaris 2019 yn Nijehoarne doe't in betize man himsels tekoart dwaan woe en op plysjeminken ynried. Dy skeaten op de auto dy't yn de brân fleach. De man stoar op it plak.

Wat mei de plysje dwaan?

Neffens it protokol moat de plysje earst de saak besykje del te bêdzjen troch te praten. 'Zo mag er alleen geweld gebruikt worden als er geen andere opties zijn. Helpt praten of is een wapenstok nodig of moet er naar een vuurwapen worden gegrepen?', sa meldt de plysje op de eigen webside.

As in plysjeman it wapen lûkt, dan moat der earst in warskôgingsskot yn de loft lost wurde. As dat net helpt, yn de skonken sjitte. Gerjocht sjitte is yn it uterste gefal tastien as der sprake is fan in 'hy-of-ik-needsituaasje' Neffens de plysje moat 'het gebruik van geweld in verhouding staan tot het incident. De politie mag ook niet meer geweld gebruiken dan nodig'.

Undersyk

De konsekwinsjes fan dit ynsidint foar de plysjes hingje fan it ûndersyk ôf. Is der terjochte sketten, neffens it Iepenbier Ministearje? Yn guon gefallen rint it út op in rjochtsaak mei de belutsen plysjeminsken as fertochten.