Needgjalp oer "grutte kapasiteitsproblemen" op spoedeaskjende help

De problemen spylje yn it folsleine noarden, njonken Fryslân dus ek Grinslân en Drinte. De druk is al jierren heech, mar wurdt de lêste tiid mear en mear dúdlik.

Oeren ticht

Somtiden docht bliken dat sikehuzen it nedich fine om in 'time-out' yn te setten: dat betsjut dat de spoedeaskjende help meardere oeren ticht moat. It komt sels foar dat meardere spoedeaskjende help-ôfdielingen tagelyk ticht binne.

Drokte en personielstekoarten

Neffens it ROAZ komt de drokte fanwegen it coronafirus, it grypseizoen dat him oantsjinnet en de oprinnende personielstekoarten. Faak is it sa dat pasjinten dreech trochstreame nei ferpleechôfdielingen, wat benammen te krijen hat mei it tekoart oan meiwurkers.

Sa'n 'time-out' betsjut ek dat ambulânsen minsken net altyd kwyt kinne by it sikehûs dat it tichtst by is. Dêrtroch komme sy ek wer letter oan by folgjende pastjinten.

Wol iepen foar minsken yn libbensgefaar

It ROAZ seit mei klam dat de ôfdielingen wol iepen bliuwe foar minsken dy't echt yn libbensgefaar binne. Ate van der Zee (ROAZ): "Als er een ongeluk gebeurd is, of iemand heeft een hartaanval, dan kan die altijd en overal in het ziekenhuis terecht."

Ekstra tafersjoch

De kommende moannen is der ekstra tafersjoch en sil der alle dagen in kapasiteitsoerlis fan sikehuzen wêze. Yn prinsipe binne der ôfspraken makke om de drokte tusken sikehuzen safolle as mooglik te ferdielen.