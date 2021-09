Wurkstraffen foar Boalserters dy't ynbrekke by jongereinsintrum

De ynbraak wie yn de nacht fan 19 op 20 jannewaris. De Boalserters besochten in raam iepen te brekken. Der waard in laptop meinommen, dêrmei koe de plysje har frij maklik weromfine.

De 21-jierrige fertochte ûntkende by de ynbraak belutsen te wêzen, mar ûnder it bêd fan de persoan waard in brekizer fûn. De twa fertochten wennen by inoar yn.

De âldste fertochte hat in wurkstraf fan 200 oeren krigen en de jongste fertochte 100 oeren.