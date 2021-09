FIDEO: Sa besykje learkrêften basisskoallebern it Frysk by te bringen

Guon learkrêften behearskje it Frysk hielendal net en dan wurdt it jaan fan in goede Fryske les hiel dreech. Omrop Fryslân seach by in doarpsskoalle dêr't op in goede wize Frysk jûn wurdt en by in stêdsskoalle dêr't it Frysk foar de measte bern en guon leararen noch echt in frjemde taal is.