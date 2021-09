Net foar eltse Fries is 'Testen voor Toegang' maklik te berikken

De 'Testen voor Toegang'-lokaasjes binne yn Ljouwert, Drachten, Harns, Wolvegea, Midsland (Skylge), Nes (It Amelân) en Snits (twa lokaasjes). Dizze lokaasjes binne opset troch Stichting Open Nederland, yn opdracht fan it regear.

Starum en De Skâns moat fier ride

It betsjut dat benammen ynwenners fan it noardeasten en súdwesten fan de provinsje noch in flink ein ride moatte. In ynwenner fan Starum moat bygelyks hast 40 minuten ride (38 kilometer) om him yn Snits teste te litten.

Itselde jildt foar minsken út De Skâns (by Eanjum), dy't sa'n 37 minuten (45 kilometer) nei Drachten ride moatte foar de testlokaasje dy't it tichtste by is. Foar wa't ôfhinklik is fan it iepenbier ferfier, is de reistiid noch langer.

Gjin lokaasjes op Flylân en Skiermûntseach

Foar wa't op Flylân of Skiermûntseach is, sil de reistiid noch slimmer wêze. Op dizze eilannen binne gjin lokaasjes fan 'Testen voor Toegang.' Fan Flylân of kostet ien oerstek nei Harns mei de gewoane feartsjinst al mear as oardel oere.