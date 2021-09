It ferhaal fan it mysterieuze flot op Skiermûntseach: "Bân woe hurder as ik"

Hy woe mei syn selsmakke flot de see op. "Ik wie it hieltyd al fan plan, mar troch drokte kaam ik der net oan ta. Ik wol allinnich op see wêze as der net folle folk is", fertelt Hessel Hoornveld. "Dus de boufak moast earst oer wêze. Doe moasten de militêren hjir wer sa nedich oefenje, dus dy moast ik ek ôfwachtsje."

Wachtsjen op it goeie momint

Ek de wyn moast goed stean. "It soe eins oergean, want it wie min waar. Oan de ein fan sneon tocht ik: it moat dochs mar wêze. Dêrom bin ik op it flot stapt. It wie hieltyd wachtsjen op it goeie momint."

"It gie net yn ien kear goed. Ik hie it net sa goed taret. De stoel siet noch net op it flot en de pallets ek net, want oars koe it by my net troch de doar. Ik ha in hok mei smelle doarren. Dêr moast ik de bân troch rôlje."

De plestik bak dêr't er it iten yn hie, paste net ûnder de stoel. Der siet in stik hout foar. "Dat moast ik der earst weihelje. Dêrnei ha ik de pallet mei de stoel derop set. Ik hie de gatten al boarre. Mei in karre ha ik it nei de seedyk brocht. Doe ha ik de trekkerbân út it hok weirôle."

Seare knibbels en heupen

It spul moast op de surfkarre dy't er liend hie. "Hy koe it krekt hâlde. De bân is 120 kilo swier, dat is mear as in surfplanke. It gie eins bêst goed, ik wie aardich fier, mar doe sakke de boel yninoar. De bân lei op de dyk en ik koe him sels net mear optille. It is my slagge, mar wist ek fuort dat ik noch knibbels en heupen hie, want dy dienen my ferrekte sear." Hy gie tusken Moddergat en Wierum de dyk oer en de see yn.