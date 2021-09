Waadferiening tinkt hieltyd mear nei oer rjochtsaak tsjin mynbou op it Waad

Sa'n rjochtsaak is net kânsleas, tinkt Petersen fan de Waadferiening. "Wij hebben niet voor niets met Milieudefensie een paar jaar geleden Shell voor de rechter gedaagd, om dat bedrijf te bewegen minder CO2 uit te stoten. Daarvan werd ook altijd van gezegd: het kan niet. Maar als de rechter zegt: het kan wel, en het móet, dan zie je dat er dingen veranderen."

Druk nimt ta

Wichtich is wol dat de druk op Blok en de NAM tanaam is. "We zien dat de oproep van de gemeente Noardeast-Fryslân en de provincie Fryslân duidelijk met ons aan de Tweede Kamer hebben gedaan, duidelijk is aangekomen. Dus in dat opzicht is de Waddenzee er iets mee opgeschoten", seit Petersen.

Moasje

Hy hopet dat de oare partijen mei in moasje komme, want ek sa'n oprop soe ynfloed hawwe kinne op it beslút fan it demisjonêre kabinet. "Zo'n motie kan een minister eigenlijk niet negeren, zeker als die een meerderheid heeft van regerende partijen. Ook al zijn ze demissionair."