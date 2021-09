Benefytstocht hellet jild op foar ynrinkafees fan De Skulp

It inisjatyf komt by Martha ten Hoeve fan Ketlik wei. "Earst wie it idee foar in gewoan fytstochtsje. Mar ik haw myn ûnderfining ynbrocht mei it fytsen foar Serious Request. Sadwaande is de fytstocht wat grutter wurden. Der rydt no in hiele karavaan omhinne."

Jild byinoar fytse

De organisaasje hopet safolle mooglik jild byinoar te fytsen. "Ik tink dat wy mei in jefte fan it Nationaal Fonds tegen Kanker grif op in 14-15.000 euro útkomme. Wat wy byinoar fytse, dat ferdûbelje sy oant 10.000 euro. Dat is in prachtich inisjatyf. It jout boppedat De Skulp noch wat mear bekendheid."

Alle jeften binne tige wolkom, seit De Vries. En wa't noch meifytse wol, kin him noch oant tongersdeitejûn opjaan fia de webside.