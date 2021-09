Plysje sjit automobilist dea nei ynriden op plysjemanlju

De automobilist negearde in stopteken by in ferkearskontrôle. Dat wie tusken kertier oer ienen en kertier foar twaën. De man naaide út mei hege snelheid en de plysje sette de achterfolging yn. Der binne meardere plysje-ienheden ynset.

Oan de Fjouwer Roeden yn Boelensloane stopte de auto. Doe't de plysjemanlju útstapten, sette de man de auto yn de fersnelling en ried op se yn. Der is op de auto sketten, wêrby't de bestjoerder rekke waard. Helpferliening is ynskeakele, mar dy koe net foarkomme dat de man op it plak fan it ynsidint ferstoar. Neffens plysjewurdfierder Robert Jan Valkema binne de plysjemanlju net ferwûne rekke.

Fan de lokaasje is in 'plaats delict' makke. De Ryksresjerzje is ynljochte en hat op it plak in ûndersyk ynsteld.