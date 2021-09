Rjochtbank tikket Sociaal Domein Fryslân op de fingers oer oanbesteging

Yn petear mei SDF

Meijer wol no sa gau as mooglik om tafel mei it SDF: "Wy tinke dat we der mei goede petearen wol útkomme kinne. We hawwe ommers ien doel: goede soarch leverje oan ús kliïnten."

De soarch by de gemeenten en SDF is dat de kwaliteit net goed waarboarge wurde kin by lytsere oanbieders. Meijer bestriidt dat: "Wy hawwe as lytsere soarchoanbieders sels ek in goed systeem foar it boargjen fan de kwaliteit. Dat is like goed as alle oaren." Se stelt dan ek dat sy krekt sa goed oan alle regels foldwaan kinne, mar dat it wol earlik moat.

Sociaal Domein Fryslân kin noch net ynhâldlik reagearje op de útspraak. Foarsitter Hilde Tjeerdema lit witte dat it fonnis noch bestudearre wurdt. Foar harren bliuwt fan belang dat de soarch oan de jeugd foar langere tiid goed fêstlein wurde kin.