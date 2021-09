FIDEO: Tocht der Tochten foar minsken mei in beheining fan start

In rekôrtal dielnimmers fan de Onbeperkte Elfstedentocht is woansdeitemiddei fan start gien yn Ljouwert foar de 'Tocht der Tochten'. De tocht is foar minsken mei in beheining dy't net oan gewoane alvestêdetochten meidwaan kinne, om't se dy fysike ynspanning net dwaan kinne. De rûte op dei ien gie fan Ljouwert nei Dokkum.