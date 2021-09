Demisjonêr minister leit winsken Keamerkommisje njonken him del

Njonken in polityk ferfolch yn de foarm fan in 'twa-minutendebat' kin de diskusje ek noch in juridysk sturtsje krije. Direkteur Lutz Jacobi fan de Waadferiening sei krekt foar de gearkomste dat de feriening nei de rjochter stapt as Blok syn plannen dochs trochset.

"Dat mogen ze proberen", sei er kalm, "maar ik acht de kans op succes erg beperkt." Blok wiisde de Keamerkommisje op in neffens him folle grutter gefaar. As hy wegerje soe om mei te wurkjen oan de fergunning foar de NAM sûnder 'juridische gronden', is de kâns grut dat it bedriuw in skeaclaim yntsjinnet.