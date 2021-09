Identiteit fan yn Ljouwert ferstoarne Oekraynse nei goed 75 jier fêststeld

Dat it salang duorre hat, kaam trochdat se ûnder in ferkearde namme begroeven waard. Neffens Reiding barde dat faak yn de oarloch. Russyske en Oekraynske nammen waarden faak fonetysk opskreaun en der waarden in soad flaters makke. "Het is heel erg lastig om te achterhalen wat nou precies de juiste spelling is van een naam. En dat maakt soms het verschil tussen het wel of niet kunnen identificeren", seit Reiding.

Jekaterina hie yn Oekraïne in tal sussen en in broer dy't allegear net mear yn libben binne, fertelt Reiding. "Maar er zijn wel kinderen, dus neven en nichten van haar, nog in leven. Die reageerden natuurlijk bijzonder verbaasd, maar ook emotioneel. Dat de tante die ze eigenlijk nooit hebben gekend, maar waar ze wel veel van hadden gehoord, nu toch eindelijk terecht is. Dat ze gelijk in tranen uitbarstten, gaf wel aan: een vermissing is voor een familie vreselijk. Decennia later speelt dat nog steeds een grote rol in zo'n familie."