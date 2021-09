Earste dagen foar Kerstin Casparij by Nederlânsk alvetal: "Heel bijzonder en leuk"

De 21-jierrige Casparij spile al wol by de nasjonale jeugdseleksjes, mar ta in oprop foar it 'grutte' Oranje kaam it noch net earder. En dus stiet se no foar it earst op in fjild mei wrâldtoppers as Vivianne Miedema, Lieke Martens en Sherida Spitse. "Ik had er vooral heel veel zin in om met die meiden te kunnen trainen en ze te leren kennen. Met de zenuwen viel het gelukkig mee."

Freed spilet Nederlân foar de WK-kwalifikaasje tsjin Tsjechië en tiisdei is Yslân de folgjende tsjinstanner. It ferhaal soe fansels nóch moaier wurde as Casparij dan ek debutearret. Mar dêr giet se net fanút. "Ik verwacht niet te veel. Ik ga er eigenlijk van uit dat ik niet zal gaan spelen. Speelminuten zouden een bonus zijn."