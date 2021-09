Warkumer toer hat nei iuwen in tredde klok: "Lang gewacht, maar toch gekomen"

Se binne yn Warkum tige wiis mei de komst fan Geartrui, sa as de tredde klok hjit. "Hoe faak meitsje je no mei dat der in nije klok yn de toer brocht wurdt? En ek noch in klok dêr't je 400 jier op wachte ha. It is hiel spesjaal", seit Harm Haitsma fan de monumintestichting yn de gemeente Súdwest-Fryslân. "Lang gewacht, maar toch gekomen", seit Hans Boekhoven fan deselde stichting.

Neffens Haitsma wie it eartiids djoer om in klok te meitsjen en hiene se der doe nei alle gedachten net genôch sinten foar. Yn 'e rin fan de tiid is de tredde klok der by bleaun, oant Warkumer Henk de Haas yn aksje kaam.