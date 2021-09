Skoalstipers helpe skoallen by it heljen fan kearndoelen foar it Frysk

Oanbod, gjin útstreamnivo

Hamstra tinkt dat it foar de measte skoallen dan hielendal gjin probleem hoecht te wêzen om de ambysjes fan de provinsje te heljen.

"It giet om oanbod. Bern hoege net in bepaald útstreamnivo te hawwen. As je hieltyd lytse stapkes meitsje en oanslute by wat in skoalle dochs al docht, dan is it te heljen. Njonken projekten kin it Frysk fansels ek in yntegraal ûnderdiel fan it ûnderwiis wêze."