Wynmûnen Nij Hiddum-Houw te keap: Wetterskip en Súdwest-Fryslân sjogge kânsen

Foar de gemeente en it wetterskip soe dat kânsen biede om in grut part fan har enerzjyferbrûk duorsum op te wekjen. Ek kin dan de opbringst yn de regio bliuwe en soene ynwenners mei profitearje kinne.

Se wolle yn petear mei omwenners fan it wynpark, om de lusten en lêsten fan in eventuele oankeap fan wynmûnen yn kaart te bringen. It wynpark yn oanbou bestiet út njoggen wynturbines fan 188 meter heech, by Wûns, Surch en Koarnwert.

Enerzjyneutraal is it doel

"Allinnich al mei twa fan dizze mûnen kinne wij de stap nei 100% eigen produksje meitsje. Dy mooglikheid wolle wy graach ûndersykje", seit deistich bestjoerder Annet van der Hoek fan Wetterskip Fryslân.

It wetterskip wol yn 2025 enerzjyneutraal wêze. Op it stuit wekket it wetterskip 30 prosint fan syn enerzjyferbrûk duorsum op mei sinnepanielen. Ek produsearret it biogas by guon rioelwettersuveringen.

Mei 27 rioelwettersuveringen en hast 1.000 gemalen ferbrûkt Wetterskip Fryslân relatyf in soad stroom. Dêrom wol it sjen nei it besparjen fan enerzjy en it duorsumer opwekjen derfan.