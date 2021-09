De Tiid yn Boalsert krijt 'LF2028'-jild foar mienskip-útstallingsromte

De Mienskip-útstallingsromte wurdt brûkt foar it fertellen fan ferhalen út 'e eigen mienskip, yn 'e foarm fan leechdrompelige en lytsskalige eksposysjes.

De Tiid yn it âlde stedhûs fan Boalsert is ferline wike offisjeel iepene troch kening Willem-Alexander. It sintrum jout ûnderdak oan in museum, argyf, gemeenteloket, biblioteek en in kafee.