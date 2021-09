Gemeente Harns bringt âlde steechnammen werom yn de stêd

Sûnt ferline wike hat de Bedelaarssteeg fan Harns wer in strjitnambuordsje. It is dêrmei de meast resinte steech dy't wer in namme krigen hat yn de binnenstêd fan Harns. It oarspronklike buordsje is desennia lyn ferdwûn, mar mei op fersyk fan de hjoeddeiske omwenners is der wer in nambuordsje pleatst.

Op dizze wize hawwe yntusken 23 stegen yn Harns wer in namme krigen. It inisjatyf foar dit projekt komt by in gearwurking tusken de gemeente en feriening Oud Harlingen wei. Yn 2017 hat de earste steech in buordsje krigen.

Kultuerwethâlder Erik de Groot mocht it buordsje oan de Bedelaarssteeg ûntbleatsje. "De werkgroep Oud Harlingen is er wel een aantal jaren mee bezig geweest. Archiefonderzoek kost veel tijd." Hy fynt net inkeld de nammen moai, mar benammen ek de ferhalen achter de stegen. "Je gaat terug in de tijd." De reaksjes op de buordsjes binne posityf. "Harlingers zijn trots op hun stad."