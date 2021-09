Binnenfeart wol sa gau as mooglik akwadukt yn stee fan spoarbrêge by Ljouwert

Yn stee fan in spoarbrêge oer it Van Harinxmakanaal by Ljouwert moat der sa gau as mooglik in akwadukt komme, as it oan de keninklike skippersferiening Schuttevaer leit. Grutte kontenerskippen kinne no net oer it wetter, omdat de brêge troch in steuring net iepen wol.