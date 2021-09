Hantumers fine ring fan doarpsgenoat nei 42 jier werom troch Simmer yn Fryslân

Foar Hantumer Willem Tilma begûn it mei ien fan de foto's út it blog fan Simmer yn Fryslân. Twa fan syn doarpsgenoaten, Wietse Niek Meijer en Reinder van der Woude, lieten ûnder mear in âlde ring sjen dy't se mei de metaaldetektor fûn hiene. En dy ring kaam Tilma wol hiel bekend foar.

Yn 1979 ferlern

"Dat koe myn ring wol wêze!", sei Willem Tilma fuortendaliks tsjin syn frou nei't er de foto seach. Mei ien fan de kuorbaltrainingen yn it doarp wie er de âlde segelring eartiids kwytrekke. Dat moat yn 1979 west ha.

"It wie in segelring, dy't wy krigen fan us âlden as we 18 jier waarden. Ik ha him 8 of 9 jier droegen, doe wie er wei", seit Tilma. "Dan kinne je him wol sykje op sa'n fjild, mar je fine him ek net sa gau mear, fansels."