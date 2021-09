Oardelmeterregel ferfalt, tagongsbewiis ferplichte yn 'risicovolle situaties'

De oardel meter bliuwt wol in feilige ôstân, seit demisjonêr premier Mark Rutte. "Geef elkaar de ruimte", seit er.

Der komme ek ferrommingen op skoallen. Dy hoege aanst net mear hiele klassen nei hûs te stjoeren as ien learling besmet is. Minsken hoege yn skoallen ek gjin mûlkapkes mear te dragen. En yn it heger ûnderwiis meie de groepen by kolleezjes tenei wer grutter wêze as 75 minsken.

Oare ferrommingen binne dat diskoteken en nachtklups wer beheind iepen meie. Eveneminten sûnder fêste sitplakken binne aanst ek wer tastien.

Tagongsbewiis ferplichte yn 'risicovolle situaties'

Yn saneamde 'risicovolle situaties' is in coronatagongsbewiis ferplichte. Dat giet om bygelyks hoareka, teäters, festivals en profesjonele sportwedstriden.

Yn in protte lannen om ús hinne is soks al gebrûklik, seit demisjonêr premier Rutte. "Met zo'n bewijs laat je zien dat je volledig gevaccineerd bent, immuun bent of recent getest bent."

It kabinet makket jild frij foar gemeenten sadat dy tafersjochhâlders oannimme kinne foar de hanthavening fan dy tagongsbewizen.

Coronatest bliuwt fergees

Wa't net faksinearre is of gjin werstelbewiis hat, kin him noch altyd fergees teste litte op it coronafirus, seit Rutte ta. Earder woe it demisjonêre kabinet noch dat minsken betelje moasten foar coronatests, sadree't elkenien de kâns hân hat op in faksinaasje.

Mûlkapkes bliuwe ferplicht yn it iepenbier ferfier. Dêr jildt sa'n tagongsbewiis net. Op de stasjons en perrons ferfalt de mûlkapkeplicht.