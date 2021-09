Advokaat oer ynlûken fergunning boeren: "De meast fiergeande maatregel dy't der is"

It advys fan in lânsadvokaat kin swier meitelle, seit Gietema. "It ministearje freget de lânsadvokaat net foar neat om in advys te skriuwen. Mar úteinlik is it oan it ministearje sels om in ôfwaging te meitsjen. Dy moatte fansels ek sjen nei wat winske is yn de mienskip en dat is fan grut belang."

"Ik fyn dit sels de meast fiergeande maatregel dy't der is. Je moatte dan gelyk ophâlde. Dy maatregel moatte we no eins net beprate. We moatte earst nei de oare maatregels sjen dy't der binne."

In fergunning is hillich

It nijs slacht yn de agraryske wrâld yn as in bom. "Ik seach dit net oankommen, benammen omdat de agraryske sektor noch yn petear is. In fergunning heart reedlik hillich te wêzen. Allinnich op wetlike grûnen kin de fergunning ynlutsen wurde. Mar troch dit soarte aksjes krije je dêr twivels oer yn de mienskip. De oplossingen moatte by alle sektoaren socht wurde. Net allinnich by de agrariërs."