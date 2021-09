LIVE: Parsekonferinsje oer coronafirus, diskoteken en skoallen

It demisjonêre kabinet is it ûnder oare iens wurden oer diskoteken en nachtklups. Dy meie mei yngong fan 25 septimber wer iepen oant middernacht. Krekt as foar oare hoarekagelegenheden ha besikers in coronatagongsbewiis nedich.

Fierder wurdt bekend dat net mear hiele klassen yn karantêne hoege as ien learling besmet is. Boppedat hoege mûlkapkes op skoallen net mear op.

En eveneminten sûnder fêste sitplakken, lykas konserten, binne fan 25 septimber ôf ek wer tastien. Dan mei 75 prosint fan de kapasiteit brûkt wurde.