'Wolkom thús'-kampanje moat Friezen nei Fryslân lokje

Krekt ek dêr sit in gefaar. Hjir is it ek dreech om oan betelbere wenten te kommen. De Rouwe: "Dat kloppet. Mar it giet noch altyd wol makliker as yn de Rânestêd. Je moatte ek betinke dat it hjir rêstiger is as dêr, de leefomjouwing is better. It is ek wol dúdlik dat we hjir ek echt mear húzen bouwe moatte."

De kampanje moat wat opsmite, sa is de hoop fan De Rouwe. In soad bedriuwen ha fakatueres dy't se hast net ynfolje kinne. It giet dan om wurk op mbû- en hbû-nivo.

Bedriuwen ynvestearje dêr ek op. "Sjoch nei Huhtamäki yn Ljouwert. Dêr wurde no in hiel soad minsken socht. Dat giet om heechweardich wurk. Dat is der by in soad bedriuwen te finen. We moatte ek skerp ha hokker krúsjale funksjes oft we misse. Dêr kin je dan ek nei sykje."

Fertrekoerskot

Op it stuit is der in fetrekoerskot fan Friezen ûnder de 25. In part wol graach weromkomme, mar dan moat der al wurk wêze. De kampanje sil him dêr yn earste ynstânsje op rjochtsje.

Letter wurdt mear sjoen nei de rest fan it lân en Europa. It plan wurdt de kommende tiid fierder útwurke.