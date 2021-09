Provinsje stekt 10 miljoen yn nijbou swimbad Drachten

It nije swimbad moat de topsportlokaasje wurde foar it Noard-Nederlân. Dêroer hat de provinsje hurde ôfspraken makke mei it swimbûn en sportkoepel NOC*NSF.

Deputearre De Rouwe: "Dat is de les dy't we leard ha fan Thialf. Dêr mis je dit soarte fan ôfspraken. Wy ha sekerheid nedich en dy ha we krigen. De ôfspraken fan no jilde foar 12 jier."

'Alles staat op groen'

Yn Smellingerlân binne se wiis mei de bydrage. Wethâlder Felix van Beek: "We kunnen het zwembad nu ook echt inzetten voor talentontwikkeling. Er is een duidelijk financieel perspectief."