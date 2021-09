Sportstad-direkteur oer konflikt mei sc Hearrenfean: "Wy hawwe inoar nedich"

"Hearrenfean wie fan miening dat sy rjocht hawwe op in "corona-koarting". Wy tochten dêr oars oer, mar wy binne der dochs útkaam. Somtiden steane je even tsjinoer inoar, omdat je opkomme foar je eigen belangen. Mar úteinlik is der ek in mienskiplik belang en dat hawwe wy no de foarkar jûn", seit Bleeker.

Koarting

Oer hoefolle koarting sc Hearrenfean krigen hat, wolle beide partijen gjin útspraken dwaan. "Dat hâlde wy foar ússels. Je wolle beiden net tefolle ynleverje, mar it resultaat is dat wy beiden tefreden binne en dêr giet it om", sa seit Bleeker.