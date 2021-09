LTO Noord: 'Foarstel om fergunning boeren yn te lûken is respektleas'

It foarstel soarget opnij foar ûnrêst ûnder de boeren, nei it eardere foarstel fan it Planbureau voor de Leefomgeving om boeren yn guon gefallen te ûnteigenjen.

"Dit is fansels een skok. We hawwe ferline wike ek al oanjûn: dit moat eins net kinne. As we mei-inoar yn petear binne dan ferwachtsje we ek dat der respektfol mei ús sektor omgean wurdt. Dit is in foarbyld fan respektleas", seit Elshof.

Fernuvere

LTO Noord seit sels in oplossing te hawwen foar it stikstofprobleem. "Dat is echt in totaalpakket oan maatregels, mar no wurdt der sjoen nei allegearre saken dy't net yn it plan steane en dy gjin draachflak hawwe by ús efterbân. We freegje ús ôf oft we as sektor wol serieus naam wurde."

De organisaasje seach it plan fan de lânsadvokaat net oankommen. "We hawwe it der ek al mei de minister oer hân. Dy reagearret ek fernuvere en 'verbolgen'. Logysk. Want ja, we binne mei-inoar yn petear oer hoe't we mei elkoar it stikstofprobleem oplosse. Wy hawwe sels al in oplossing."

Fûgelfrij

LTO Noord sil him no beriede oer de folgjende stappen. "Ik tink ten earste dat der ris juridysk nei sjoen wurde moat. Kin dit samar? In boer hat ek rjochten, dy hat er 'ferworven' en dêr buorket er ek op. Wat betsjut dat bygelyks foar in boarger? Kin dy ek in boufergunning oanfreegje, dy't dêrnei samar wer ynlutsen wurdt? Binne we no allegearre fûgelfrij?", freget Elshof har ôf.

Se giet der yn elk gefal net fan út dat dit úteinlik de ynsleine wei wurdt. "Dan wurdt it foar ús de wei fan de wjerstân", seit Elshof.