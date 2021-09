FIDEO: Bern leare it Frysk al lang net mear allinnich út boekjes

Janke Singelsma en Jolanda Verhoef binne twa fan de ûntwikkelers fan FF Keunstich Frysk. Eins is it projekt in kombinaasje fan inisjativen dy't in keunstige foarm kombinearje mei it Frysk.

Ynfoloefeningen lykas yn it ferline binne der net mear by. Learlingen wurde tsjintwurdich op in eigentiidskere en kreativere wize útdage. En dat allegearre yn it Frysk fansels.