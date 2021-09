De toan fan Jan de Groot: "Benijd"

Na de inhoud fan de krant bin ik och soa benijd. Omdat de krant eenkeer in 'e maand ferskynt, komt d'r fansels niet allegaar nijs in, maar meer achtergrôndferhalen en intervjoes die't dieper op 'e nijsfaiten ingaan.

En met mij binne d'r 'n prot benijd, bespeur ik om mij hine. Kyk, je hewwe 't al over de Bildtse Post, h'n, desennialang 'n institút op 't Bildt

Eerlik said sit ik d'r niet over in at je wete dat d'r met Gerard de Jong en Ellen Schat twee erfaren sjoernalisten binne. En wat ik ok metkregen hew, is dat gelukkig ok de Bildtse taal d'r 'n prot in ferteugenwoordigd weze sil. Kyk, dat is 'n hele goeie saak.

Lessen waar Pieter Jan Heidstra, de groate inisjatyfnimmer fan de deurstart, op de fermaarde potkast 'Nag Even Bildts' te gast. Derin waar Pieter Jan heel dúdlik en had 'n goed ferhaal. Maar een ding fon ik heel opfâlend en dat waar syn ferhaal over de gesprekken met de ândere nije krant op 't Bildt die't sont 'n paar maanden útkomt: Bildt.nu. Bij eandsybeslút besloat Bildt.nu dat se dochs selsstandig blive wouwen en dus niet foor samenwerking met de Nije Bildtse Post koazen. Dat is hur goed recht. Derom ferskine d'r fan môrn ôf twee kranten die't op 't Bildt richt binne.

Dat d'r nou twee kranten binne, fyn ik och soa spitig. As eerste omdat ik fyn dat twee kranten op 't Bildt overdreven is, niet norig, maar nag belangriker: niet kin in deuze tiid fan soasjale media.

Pieter Jan benadrukte nag dat d'r gyn konkurînsy is tussen baide kranten en noemde se kollega's, maar dat wil mij niet an. Elkeneen wil ommers de beste, mooiste en meest leesbere krant útbringe en se wille nander dochs mîgen ôffange. Maar dat hoort ok bij de sjoernalistyk. Dus konkurînsy sil d'r fast weze, maar ik noem 't dan maar gesonde konkurînsy.

Dochs foel ik spitig genog al 'n bitsy dat d'r nou twee kampen binne. D'r sitte nou befoorbeeld goeie kammeraden fan mij bij Bildt.nu en iksels sit bij de Nije Bildtse Post, om 't soa maar 's te sêgen. Dat foelt dochs wel wat núvver, bekin ik eerlik. Niet dat wij der roezy over krije sille, och heden ni, maar 't foelt niet helendal goed.

Maar goed, dat laat ik nou maar even los. Ik ferheug mij nou in elk gefal op 'e eerste edisy fan de Nije Bildtse Post die't môrn hússyriem besorgd wort. Achtdúzzend stiks, hoorde ik. Ik bin benijd, maar soa't ik nijs al saai komt 't seker goed. Ik sit d'r dus niet over in. Hooplik komt eenkeer in 'e maand dat fertroude gefoel op woensdeg weer werom fan: "Ah, heerlik: overdâg fâlt de Bildtse Post weer deur de bus."