Museumfederatie Fryslân ropt regear ek op om needstipe troch te setten

Dochs is it lanlike ferhaal net ien op ien oer de Fryske situaasje te lizzen. De situaasje fan it Rijksmuseum kinne je dreech ferlykje mei in lyts museum as 't Kiekhuus yn Wolvegea, bygelyks. "En in de grote steden moeten ze het vooral hebben van de buitenlandse toeristen", leit Pragt út.

Museumfederatie Fryslân sjocht ek dat de finansjele situaasjes fan musea útinoar rinne kinne. Foar guon is de situaasje noch nuodlik. "Soms is huur bijvoorbeeld wel uitgesteld, maar dat betekent niet per definitie afstel."

Goede simmer draaid

Mei de lockdowns hawwe de musea yn 2020 folle minder iepen west, befêstiget Pragt. Mar dit jier hiene de musea yn de simmer in soad oanrin. "Veel Nederlanders gingen op vakantie in eigen land en zij wisten de musea ook zeker te vinden", jout Pragt oan.

"Het is heel druk geweest deze zomer", seit Pragt. "Maar dat is niet voldoende op de begroting sluitend te krijgen. In de coronatijd gingen de kosten door en werden de inkomsten minder, dan teer je in op de reserves. We hebben helemaal geen spek meer op de botten."

Fearkrêft

Direkteur Pragt sjocht net allinne de negative aspekten. "De storm die corona veroorzaakte leverde ook veel vindingrijkheid op, bijvoorbeeld in het toepassen van digitale middelen om publiek te binden. Zoiets laat zien dat er in Fryslân ook veel veerkracht is."