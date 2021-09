Binnenstêd Ljouwert optimistysk, mar efterstannen net samar ynhelle

De minne simmer hat Ljouwert neffens Galema in triuwke yn 'e rêch jûn. "It wie in goede toeristyske simmer foar stêden. As it wat minder waar is, lûke minsken dochs earder nei stêden ta as dat sy op in mar hingje bygelyks. De winkels en deihoareka hawwe dêr goed fan profitearje kinnen."

Minsken hawwe der ek wer nocht oan, tinkt Galema. "Sy wolle tusken oare minsken wêze, dat ferlet kinne je wol dúdlik sjen."

Skea net sa ynhelle

Oan de oare kant binne de gefolgen fan de lockdowns net samar ynhelle, tinkt hy. "Bedriuwen hawwe noch hieltyd efterstannen. Yn in bedriuwstak lykas de detailhannel, dêr't de marzjes sa tin binne, kinne je net ferwachtsje dat je de skea fan oardel jier yn in pear moannen wer ynhelje. In soad winkels hawwe noch efterstannen yn it beteljen fan belestingen, oaren hawwe skulden by hierbazen. Dat is net sa goed te meitsjen."