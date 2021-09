Machteleazens oerhearsket yn Ternaard nei besite Stef Blok

Stef Blok sit net yn oer ûnferwachte byeffekten. En as dy der dochs binne, dan wurdt de winning stillein. "We houden de hand aan de kraan. Dat geeft mij de geruststelling dat we verantwoord met de Waddenzee omgaan."

Ternaard moat it oplosse

De kontrôle dêrfan leit aanst by Ternaard sels, by de nije stichting Waakhûn. "It is oan ús as bewenners, bedriuwen en miljeufederaasjes om kontinu mei alle sifers mei te lêzen", seit Schoorstra. "Dat is in hiele opjefte. It fielt net earlik. Wy moatte it no oplosse, dêr komt it op del."

"De minsken hjir ha al sa'n soad tiid en ynset levere. Dat hâldt net op."