Stef Blok bliuwt by stânpunt: gaswinning yn de Waadsee kin

Gjin fertrouwen yn 'hân oan de kraan'-prinsipe

Tsjinstanners leauwe net yn it 'hân oan de kraan'-prinsipe. "Als je bodemdaling constateert, ben je in feite al te laat", sei SP-Steatelid Hanneke de Goede earder. "Dan is de bodem al te veel gedaald."

En ek Geertje Schoorstra fan Doarpsbelang Ternaard hat der gjin fertrouwen yn: "It klinkt hiel aardich en netsjes, mar sa as wy it sjogge, is it noch hieltyd in ûnwis prinsipe. As je de hân oan de kraan ha, kinne je him tichtdraaie as de amer hast folrint of as er al oerrûn is. Beide kearen ha je in wankel lykwicht."

Neffens Schoorstra docht dat ek wol bliken út in advys fan it Staatstoezicht op de Mijnen. Dêryn stiet dat it 'hân oan de kraan'-prinsipe allinnich kin as der foldien wurdt oan bepaalde betingsten. "En net al dy betingsten binne oernaam yn de ûntwerpfergunning."