Bedriuwen sykje minsken en hoopje op 'matches' yn Snits

It probleem fan personielstekoart spilet yn hast alle sektoaren. "Ast sjochst nei watfoar bedriuwen sneon allegear op it Wurkfestival steane, kinst wol sizze dat it echt foar alle sektoaren jildt." Dat seit Christien Lycklama a Nijeholt. Sy is direkteur fan Hoekstra Transport en by dat bedriuw is it festival sneon.

De problemen binne yn de hoareka, de technyk, de bou, mar ek yn it ûnderwiis. "It is eins hiel breed. We wolle hiel graach minsken ha."

Ek foar har eigen bedriuw kin Lycklama a Nijeholt net maklik oan minsken komme. "We wolle dat it goede minsken binne. We sykje minsken mei hert foar it bedriuw en hert foar de klant. It is best lestich om goeie minsken te finen."

Minder te kiezen

En in soad te kiezen ha de bedriuwen net, omdat der op it stuit mear wurk is as minsken. "Der is wat krimp yn ús regio, hielendal by de jeugd. Dus der binne minder minsken dy't wurk sykje. En boppedat binne der minder âldere minsken dy't folslein beskikber binne."

Bedriuwen moatte ek nei harsels sjen. Hoe kinne se it wurk oantrekliker meitsje? "We moatte lústerje nei wat de minsken sels wolle en it wurk derop oanpasse. Gelokkich ha we yn ús omjouwing goede bedriuwen en in moaie omjouwing. Dat lêste kin ek wer minsken lûke."

Staazjeplakken

En hoewol't der minder minsken binne dy't in baan sykje as yn ôfrûne jierren, hopet Lycklama a Nijeholt dat der net allinnich bedriuwen nei it wurkfestival komme. "Der binne op it festival ek in soad staazjeplakken. En dat is de lêste jierren foar de jeugd wol lestich, om in goed staazjeplak te finen."