Unrêst yn de hoareka troch ynfiering coronapas: "Een nieuwe drempel"

Koninklijke Horeca Fryslân is net bliid mei de nije regels, seit foarsitter Melle Bakker. Hy fernimt dat de ûnrêst tanimt by de restauranteigeners. "De finansjele stipe hâldt nei 1 oktober op, mar der bliuwe regels. Sa kinne je net je folsleine omset draaie. It kabinet ferpakt it moai troch te sizzen dat der mear minsken binnen meie, mar dat liket my net sa."

Net mear spontaan

Bakker tinkt dat minsken minder fluch komme at sy in bewiis sjen litte moatte. "It spontane is derôf. Njonken dat moatte in protte ûndernimmers de skulden aanst werombetelje. Dan kinne je elke buffer wol brûke. Wy fine dat de hoareka te hurd oanpakt wurdt. Fersoepelje ek yn ús brâns. Net mear nije regels derby."