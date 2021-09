Cambuur-reserves winne mei grutte sifers fan reserves Hearrenfean

By beide teams kamen de spilers yn aksje dy't yn it ôfrûne wykein gjin of net in soad spyltiid krigen. By Hearrenfean krige de transferfrije oanwinst Nick Bakker minuten en by Cambuur diene ûnder mear de nijelingen Maxim Gullit en Filip Krastev mei.

Krastev makke direkt syn earste offisjeuze doelpunt foar Cambuur. De oare doelpunten kamen fan Sam Hendriks, Nick Doodeman en Mitchel Paulissen.